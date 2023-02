Festival de Cinema Infantil e Juvenil de Lisboa começa este sábado

Cinemateca Júnior © Sara Matos / Global Imagens

Um cine-concerto de Tó Trips, uma homenagem à poeta Cecília Meireles, e mais de cem filmes, entre os quais "Ice Merchants", estão incluídos no Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil de Lisboa, que começa este sábado.

O festival Play está a celebrar a décima edição, abrindo com "Águas do Pastaza", filme de Inês T. Alves feito na floresta amazónica equatoriana, perto do rio Pastaza, onde a realizadora acompanhou e registou apenas a vida quotidiana das crianças da comunidade Suwa.

Repartido entre o cinema São Jorge e a Cinemateca Júnior, o festival está este ano empenhado em "promover a produção de cinema infantil em Portugal", sensibilizando para a "importância da formação de públicos", refere a organização.

Na programação, que está repartido por idades dos espectadores, estão outros filmes portugueses, como "O casaco Rosa", de Mónica Santos, um filme sobre o Estado Novo protagonizado apenas por peças de vestuário, "O Homem do Lixo", de Laura Gonçalves, e "Ice Merchants", de João Gonzalez, candidato aos Óscares.

Como "o público do Play cresceu e o festival também", este ano foi criada uma secção pensada para espectadores acima dos 13 anos.

O Play irá ainda recordar a poeta brasileira Cecília Meireles, haverá oficinas para crianças, venda de livros e um cine-concerto pelo guitarrista Tó Trips, que irá musica ao vivo para quatro filmes de Walt Disney dos anos 1920, intitulados "As comédias de Alice".

Consulte toda a programação aqui.