Festival de Teatro de Viana

Viana do Castelo tem uma tradição teatral, muito relacionada com o trabalho da companhia de teatro do noroeste e para este festival, Ricardo Simões diretor artístico do Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viena, quer que a ideia seja trazer várias propostas, para vários públicos, para todos. Um festival de teatro no noroeste que quer ser inclusivo, criando condições para que todos possam ir ao teatro. Dos espetáculos do Festival, 6 são para as famílias, o que quer dizer que há um interesse muito grande de Ricardo Simões em programar para pais e filhos. Teatro de várias ideias em Viana do castelo no Festival do Noroeste. Festival de Teatro do Noroeste, até dia 18 em Viana do Castelo, no Teatro Municipal Sá de Miranda.