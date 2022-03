Festival emergente de artistas emergentes, Gaivotas-Belém

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 08 Março, 2022 • 07:30

É uma primeira ideia, para um Festival que quer olhar mais de perto para o tecido criativo emergente, a criação mais jovem e que faz sentido. Juntaram três instituições que aparentemente pouco têm a ver umas com as outras, Espaço de Tempo, de Rui Horta, O Centro Cultural de Belém e Rua das Gaivotas 6, Teatro Praga com Pedro Barreiro.

Quatro projetos de quatro criadores, é a menu deste primeiro programa do Gaivota Belém, Rui Horta, que é um dos co produtores e que emprestou o Espaço do Tempo para residências artísticas, peneirou todas as ideias a concurso e daí resultou este programa de quatro espetáculos.

Estreias de espetáculos de Bruna Carvalho, Joãozinho da Costa, Luara Raio e Silvestre Correia, espetáculos que têm de ser vistos para que possam continuar a ser o quiserem ser mais à frente, numa certa ideia de futuro, a arte tem de ter o olhar dos espetadores, as escolhas feitas com esta premissa.

Esta é a primeira edição do Festival Gaivotas Belém com programação e coordenação de Rui Horta e Pedro Barreiro, e que junta também o Centro Cultural de Belém.

Gaivotas Belém, Festival de artistas emergentes, no CCB e na Rua das Gaivotas 6, em Lisboa, a partir de amanhã, quarta feira 9 de março