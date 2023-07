Festival Folk Celta espera "cinco a seis mil" pessoas por dia até domingo

A entrada no evento é gratuita © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens (arquivo)

As gaitas de foles, um dos instrumentos mais característicos da música celta, vão voltar a ouvir-se a partir de sexta-feira e até domingo no Largo do Choupal em Ponte da Barca.

O Festival Folk Celta, que nasceu em 2007 naquela vila do Alto Minho, está de regresso com seis bandas em cartaz: BÖJ, Galandum Galundaina e Budiño (sexta-feira) e Retimbrar, Jesús Del Castillo e SAL (sábado).

Em termos musicais, José Pedro Carneiro, chefe de Divisão de Cultura da câmara de Ponte da Barca, que está envolvido na organização do evento desde a sua primeira edição, destaca a presença da gaita de Bravães, um instrumento tradicional de Ponte da Barca que "tem uma sonoridade diferente da galega" e será tocado por um grupo local durante o festival e subirá a palco, num momento especial, no concerto dos Retimbrar.

Além das sonoridades típicas, também está de regresso a Feira Celta, que se iniciou em 2018 e fez crescer o festival a partir daí. A entrada no evento é gratuita. E José Pedro Carneiro estima que passem pelo Largo do Choupal "cinco a seis mil pessoas" por dia.

As portas abrem na sexta-feira às 18h00 horas e no sábado e domingo, às 15h00 horas. E há muito para fazer.

"Quando não há música, há atividades e animação na Feira Celta", indica José Pedro Carneiro.

A feira inclui expositores de produtos como cerveja artesanal, licores, vinho, queijo, enchidos, sabonetes e outros produtos artesanais e outros produtos, e uma área de restauração.

O recinto será animado com artes performativas e atividades inspiradas na cultura celta. Desde declamação de poesia a sessões de meditação.

Há relva e "cadeiras", que são fardos de palha, para quem se quiser sentar, na aprazível zona entre os rios Lima e Vade.