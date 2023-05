Festival Imaginarius transforma ruas de Santa de Maria da Feira num "grande salão de baile"

O festival decorre durante quatro dias © DR

O festival Imaginarius arranca esta quinta-feira, em Santa Maria da Feira, Aveiro, numa edição que, segundo o diretor executivo Gil Ferreira, "aborda o sonho nas suas diversas dimensões, mas sobretudo, enquanto propósito comum".

"São 100 horas de programação gratuita no espaço público, com uma programação diversificada, mas com claro enfoque nas artes de rua e no circo", conta Gil Ferreira, em declarações à TSF.

Considerado uma "proposta de grande formato que vê a transformação do espaço público num grande salão de baile", pelo festival vão passar 383 artistas de 37 companhias de dez países diferentes.

Um espetáculo acrobático sobre a necessidade de o mundo partilhar água e ser mais empático ou uma performance itinerante com artistas vestidos com fatos insuflados de látex rosa fazem parte da programação Festival Internacional de Teatro de Rua.

"No sonho da consciência ambiental e dos valores da solidariedade e meio ambiente, referir "Aigua" da companhia catalã Xa Teatre, que combina dez metros de altitude com a dança, com o teatro físico, com acrobacia aérea, apelando à metáfora da vida, da solidariedade e a consciência ambiental nomeada", disse Gil Ferreira.

O Imaginarius começa esta quinta-feira com "Ponto de Partida", uma performance que desce o edifício da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira ao longo de um cabo com 70 metros e a 20 metros de altura do chão. A programação destes quatro dias está disponível no site do festival.