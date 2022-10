Festival Internacional de Marionetas do Porto 22

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 07 Outubro, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Esta edição do FIMP, fecha a trilogia das "Ciências e Politicas da Matéria Animada III, O Mistério da Vida". É por esta linha que segue o festival, a vida e a morte, afinal os objectos inanimados ou as marionetas está mortas e ganham vida, Igor Gandra, o diretor do festival quis levar este pensamento até ao fio da marioneta, ou de qualquer outro objecto dos espectaculos.

Tudo passa por este grande mistério da vida, quando estamos a fazer de objetos atores que aparentemente não estão vivos, vivendo em cena, e desde logo o espetáculo de abertura "Still Life" é a imagem desta ideia. Tin Grabnar, apresenta esta condição dupla da vida e da condição humana,

e tem em cena animais, coelhos embalsemados, que são agora marionetas, de quem conta quem foram e de onde vêm.

O Festival Internacional de Marionetas do Porto, tem casa no Rivoli, mas há espetáculos espalhados pela cidade do Porto. Teatro Municipal do Porto - Rivoli e Campo Alegre, Teatro Nacional São João - Teatro Carlos Alberto, ao Coliseu Porto Ageas, bem como ao Teatro de Belomonte, sede da companhia Teatro de Marionetas do Porto, e também ao Teatro de Ferro. Para além do Poto, também, o Teatro Constantino Nery, em Matosinhos,

Festival Internacional de Marionetas do Porto, começa hoje, sexta feira 7 de outubro, e vai até 16 de outubro.