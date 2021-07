Festival Jardins Efémeros troca centro histórico pelo parque da cidade de Viseu

03 Julho, 2021 • 09:11 Partilhar este artigo Facebook

Depois de uma pausa de dois anos, o último dos quais imposto pela pandemia, o festival Jardins Efémeros está de volta este sábado a Viseu. Nesta nona edição, o evento muda-se do centro histórico para o parque Aquilino Ribeiro.

Segundo a diretora artística da iniciativa, Sandra Oliveira, a zona de lazer vai sofrer uma alteração com os Jardins Efémeros, mas também o próprio festival vai ser diferente com a mudança de espaço.

"Não precisamos de fazer os jardins [como acontecia na zona histórica], o que nós vamos fazer é potenciar o parque. Tivemos o cuidado e particular interesse em fazer um desenho de luz e por obras artísticas que multiplicam a natureza que aqui se pode encontrar. Temos dois palcos, um no lago, outro no fontanário secular, que vão multiplicar a relação com o céu e as árvores para as pessoas verem este parque de outra maneira", salienta.

A programação também sofreu alterações. A pandemia causada pela Covid-19 não foi esquecida.

"O tom e a tipologia de espetáculos, por exemplo de música que vamos apresentar evocam muito mais uma certa espiritualidade e uma certa relação de paz", refere Sandra Oliveira, vincando que a ideia é que os eventos não sejam "muito exuberantes e que promovam o êxtase".

"[Queremos] um êxtase mais mental e estarmos uns com os outros, mas de forma mais serena", acrescenta.

No festival vão marcar presença vários artistas estrangeiros, alguns residentes na Alemanha, como Lyra Pramuk, Bendik Giske e Dasha Rush, que vão sujeitar-se a 14 dias quarentena depois de atuarem em Viseu.

"Vão fazer quarentena para poderem marcar presença aqui. Este é um ato de bondade artística incrível. Eles vão ter que se isolar 14 dias quando regressarem à Alemanha", adianta.

"A Palavra e as Linguagens" é o tema da edição deste ano dos Jardins Efémeros. "Artes Visuais, Arquitetura, Som, Cinema, Oficinas, Teatro & Dança" fazem o programa da nona edição do festival que agita Viseu no verão.

Para garantir a segurança dos espetadores e cumprir as normas da Direção Geral de Saúde todos os artistas e staff do festival vão ser testados diariamente ao novo coronavírus. O acesso ao Parque Aquilino Ribeiro vai ser controlado. Só entra quem tem bilhete, apesar do evento ser gratuito.