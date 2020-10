Festival Literário do Interior leva escritores a sete concelhos atingidos pelos fogos

© DR

Usar a arte e a cultura como reanimadores da região centro. Este é um dos motes do Festival Literário Internacional Interior - Palavras de Fogo, organizado pela Arte-Via Cooperativa, que pretende dinamizar um território muito afetado pelos incêndios. A presidente da cooperativa, Ana Filomena Amaral, explica que o festival visa "atrair os escritores à região interior do país. A matriz é fazer com que as pessoas entrem em contacto com autores que, de outra forma, não poderiam contactar".

A escolha do nome para o festival, Palavras de Fogo, deve-se à vontade de não ser confundido "com outro festival" e também porque, sublinha Ana Filomena Amaral, "não queríamos que esquecessem, por muito pouco tempo que fosse, a tragédia que foi os fogos em 2017".

Além de autores portugueses, como Filipa Martins ou António Carlos Cortez, a organização apostou em convidar escritores emergentes internacionais de vários países, como a Rússia, a Índia ou o Brasil.

A edição deste ano é dedicada a dedicada a Maria de Lurdes Pintasilgo e Fernando Namora, para assinalar a efeméride dos seus nascimentos. "Cada painel tem uma frase de cada um dos autores e, dentro dessa frase, os convidados movem-se e expressam-se, chamando a sua obras ou os seus livros", adianta a escritora.

Para Ana Filomena Amaral, esta intermunicipalidade é importante porque "a região do interior do país, magra em recursos, quer humanos quer materiais, tem de resistir unindo-se, e fazendo trabalhos que possam projetar não apenas um concelho, mas todos aqueles queiram aderir".

O Palavras de Fogo decorre até domingo e vai levar livros e escritores a vários sítios, como fábricas, igrejas ou mercados. No festival vai ser lançado o livro vencedor da primeira edição do Prémio Literário Palavras de Fogo, patrocinado pela Direção Regional de Cultura do Centro.