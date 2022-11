Festival Mochila, cada vez mais para todos, no Algarve.

© Créditos Reservados

Um Festival que é para crianças e para jovens, sim! É certo! Mas quer alargar o território para todos, para toda a família. João de Brito do Lama Teatro que põe esta Mochila às costas, como diretor artístico, quer mostrar nestes dias do Algarve, teatro música, performance, mas também oficinas, filmes e muitas conversas.

O Festival Mochila começa hoje, 3 de novembro no Teatro Lethes, em Faro, com a companhia que traz o Mochila, o Lama Teatro, com o mundo de hoje e O Valor das Pequenas Coisas.

O Festival Mochila vai trazer ao Algarve companhias que já têm muitos anos de trabalho, como

Teatro Praga, Companhia de Actores, Catarina Requeijo, Capicua e Fernando Mota, mas também aqueles a quem chamam emergentes, mas como avisa João de Brito, de novos já pouco têm até pelo trabalho feito, no Algarve.

Pegar na Mochila e ir ao teatro, ou à música, em muitas salas, mas também noutros sítios, como na ilha da Culatra, ou na rua, nos jardins.

Festival Mochila, 2ª edição, começa hoje, quinta-feira 3 de novembro, em Faro, e vai até 12 de novembro.