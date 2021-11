Festival Mochila, teatro para jovens em Faro

© créditos reservados

Depois de muito tempo a trabalhar para jovens e crianças e depois de outras ideias, a companhia LAMA Teatro, começa amanhã, quinta feira dia 4 de novembro, em Faro, o Festival Mochila. Nesta mochila cabe muita coisa, João de Brito, diretor da LAMA Teatro, abre a mochila e diz que tem tudo para um ciclo de espetáculos no Algarve.

Esta edição do Mochila era para ter acontecido em março, mas foi abalroado pela pandemia e a ideia é para o ano voltar à primavera verão com outros possibilidades para o teatro para crianças e jovens. Há de ser internacional, nesta primeira edição vai ser só nacional, com o Teatro Praga, Madalena Vitorino, Bestiário e Um Colectivo.

Ao longo do ano, o LAMA Teatro, tem um projeto educativo, que cabe agora na mochila, que é o Estojo, um trabalho com as escolas e teatro juvenil, que se apresenta agora no Mochila, com os profissionais de teatro.

Promover a ideia de descentralização da criação e da oferta da cultura para os públicos mais jovens, agora com a Mochila às costas.

Festival Mochila, para crianças e jovens em Faro, começa amanhã dia 4 e fica até dia 14 de novembro