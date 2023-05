Festival Moods anima Matosinhos com mais de 40 atividades

Por Rute Fonseca 13 Maio, 2023 • 13:31 Partilhar este artigo Facebook

Decorre até domingo, no jardim Basílio Teles, Matosinhos, a primeira edição do Festival Moods, uma iniciativa que tem como base o ambiente, cultura e sustentabilidade. São mais de 40 atividades para todas as faixas etárias, entre concertos, espetáculos de rua, jogos tradicionais, oficinas entre outras.

O mercado biológico é uma das atrações do festival Moods. Ouça aqui a reportagem 00:00 00:00

Inserido no âmbito do Fórum de Sustentabilidade e Sociedade, o festival, com entrada gratuita, é uma iniciativa do Global Media Group em parceria com a Câmara Municipal de Matosinhos, a Galp, Caixa Geral de Depósitos, Fundação INATEL e Grupo BEL.