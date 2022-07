Festival Músicas do Mundo regressa esta sexta-feira ao concelho de Sines

Festival Musicas do Mundo em 2019 © Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens (arquivo)

O Festival Músicas do Mundo regressa ao concelho de Sines, a partir desta sexta-feira, com uma programação de 47 concertos de artistas de quatro continentes, com os primeiros três dias centrados na aldeia de Porto Covo.

Lina e Raül Refree, o duo que reúne a cantora portuguesa e o músico catalão, Maria Satti, da Grécia, Pascuala Ilabaca y Fauna, do Chile, e Acácia Maior, de Cabo Verde, oferecem as primeiras quatro atuações da 22.ª edição do Festival Músicas do Mundo (FMM), que se reparte entre Porto Covo, até domingo, e a cidade de Sines, a partir de segunda-feira, até ao encerramento, no dia 30 de julho.

A angolana Aline Frazão, a catalã Maruja Limón e a galega Baiuca, ambas de Espanha, e Daymé Arocena, de Cuba, protagonizam os concertos de sábado, enquanto Dominique Fils-Aimé, do Quebeque, Canadá, Maya Kamaty, de Reunião, França, e Marina Silva, do Brasil, no domingo, completam a programação do primeiro fim de semana.

O festival, que devia ter acontecido em 2020, mas acabou adiado para este ano devido à pandemia da Covid-19, "regressou alinhado com os mesmos princípios - representatividade geográfica, estética, cultural -- que o orientam desde o início", segundo o diretor artístico e de produção, Carlos Seixas.

O responsável pela programação prefere não destacar artistas, porque, para a organização do festival, "valem todos o mesmo". "Não há cabeças de cartaz, são apresentados por ordem alfabética, têm todos o mesmo tratamento", disse.

No entanto, nesta edição é "reforçada e dada visibilidade às artistas mulheres, devido também ao seu contributo real na música à escala planetária".

Ava Rocha, Bia Ferreira, Letrux, Marina Sena (Brasil), Ana Tijoux, Pascuala Ilabaca (Chile), Queen Ifrica (Jamaica), Omara Portuondo, Daymé Arocena (Cuba), Dominique Fils-Aimé (Quebeque), Aline Frazão, Pongo (Angola), Dulce Pontes e Sara Correia (Portugal) são algumas das artistas que se encontram no cartaz.

Como é habitual, "as geografias do FMM cruzam-se em concertos intercontinentais", dos quais são exemplo os projetos Batida B2B DJ Dolores (Portugal / Brasil), Guiss Guiss Bou Bess (Senegal / França) e KUTU (Etiópia / França).

Seun Kuti & Egypt 80, Etuk Ubong (Nigéria), James BKS (Camarões), Acácia Maior, Re:Imaginar Monte Cara (Cabo Verde), Club Makumba, Fado Bicha, Paulo Bragança, Pedro Mafama (Portugal), Albert Pla, Angélica Salvi e Baiuca (Espanha) estão também entre os artistas deste ano.

Na 22.ª edição, o FMM mantém igualmente "a mesma forma de estar enquanto festival de serviço público".

"A maior parte dos concertos é de entrada gratuita. Em Porto Covo são todos e, em Sines, é o primeiro da tarde no Castelo, e os que são apresentados na Avenida da Praia", referiu Carlos Seixas.

Além dos concertos, a programação do festival inclui uma série de iniciativas paralelas, como exposições, 'workshops', visitas guiadas, animação de rua, uma feira do livro e do disco e debates.

O programa completo do 22.º FMM pode ser consultado no 'site' oficial do festival, em www.fmmsines.pt.