Festival N2 está de regresso a Chaves

Depois da paragem forçada pela pandemia no ano passado, o Festival N2 tem este ano a 3ª edição e é também a pandemia que faz com que o festival cresça, por exemplo, no número de palcos. Este ano vão ser quatro; o N2, o KM 0, o Paragem e o Viagem.

Uma viagem mais calma neste N2, em Chaves, a cidade do KM 0 da Nacional 2. A proposta do festival é acrescentar ainda mais motivos a quem queira visitar a cidade flaviense ou começar ali uma viagem pela nacional que liga a cidade transmontana a Faro no Algarve.

Festival N2 regressa a Chaves. Um trabalho de Miguel Fernandes com sonorização de João Félix Pereira.

E o que se pode ver e ouvir neste N2 de 5 a 7 de agosto? Dos mais conhecidos Clã a David Fonseca, de Gisela João aos espanhóis La Habitacion Roja, de novas propostas como Pedro Mafama, Cláudia Pascoal, Tainá, Best Youth ou Valter Lobo até algumas mais locais como Filipe Keil, Carlos Sanches ou Emmy Curl que, pelos vistos, estão a ser muito procurados.

Importante referir que as entradas são gratuitas, mas sujeitas a registo prévio. É só entrar no site - festivaln2.pt - e preencher os dados para o concerto que se pretende.