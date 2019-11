Festival New Age, New Time, em Viseu

© Paulo Pacheco

10 dias, sete espetáculos de dança contemporânea, com os nomes dos coreógrafos que assinam a dança destes dias. Paula Garcia, a diretora do Teatro Viriato sublinha isso mesmo a dança como elemento primordial deste encontro com outras disciplinas, por vezes aparentemente tão diferentes.Este ano o festival marca o aniversário das das décadas do Teatro Viriato de Viseu, e anuncia a dança em nova idade novo tempo. Olhando para a programação do Festival New Age, New Time a diretora do Teatro Viriato, Paula Garcia faz aqui vários sublinhados, como Rui Chafes e Vera Mantero, Clara Andermatt e Mickaella Dantas, Flora Détraz, Yola Pinto e Simão Costa, Madalena Victorino e Ricardo Machado, Sara Anjo, Jonas Lopes e Lander Patrick. Em Viseu, a dança contemporânea encontra um palco privilegiado que permite descobrir estéticas diversificadas, propostas de cruzamento com outras disciplinas e mostra que, acima de tudo, a dança permite rasgar fronteiras. Esta noite, de sexta feira 15 der Novembro, o Festival começa com "Comer o Coração em Cena", uma peça de referencia da dance performance contemporânea da coreografa Vera Mantera e do escultor Rui Chafes, Dança em dez dias sete espetáculos em Viseu. New Age, New Time, Festival de dança contemporanea , nos Vinte anos do Teatro Viriato, em Viseu, de hoje a 24 de novembro.

