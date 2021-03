Festival Periferias, em quatro estações

© créditos reservados

São dez anos, que em jeito de aniversário, vai ser comemorado, em quatro edições, uma espécie de quatro estações. Agora, na primavera, depois no verão e outono e Inverno.

Nuno Correia Pinto é o director artistico do Festival Periferias que lança esta edição dos dez anos com essa ideia de estender até ao Inverno. Quatro estações de Festival Periferias, agora na primavera vai ser todo on line, mas o verão vai trazer outras ideias e mais na rua, espetáculos nas praias ou na linha do comboio,

no Outono na rua e em casa, duas versões e o fecho, mais aconchegado, no Inverno.

Hoje o Festival Periferias começa ao principio da noite, na net, com um espetáculo que vem da companhia Palmilha Dentada, do Porto, e traz a bazuca News, são os novos tempos da pandemia e do que há de vir, em forma de telejornal.

Dia 18/03 | Bazuca News | TEATRO DA PALMILHA DENTADA | Horas: 21:45

Dia 19/03 | Uma viagem pelo Mundo da Poetry Slam Sintra - Poesia Performativa | POETRY SLAM | Horas: 21:45

Dia 20/03 | Conversas Periféricas: Para que serve uma rede? | INTERVENIENTES CONVIDADOS | Horas: 16:00

Dia 20/03 | Triciclo/Fernando Arrabal | NINGUÉM TEATRO | Horas: 21:45 ESTREIA

Dia 21/03 | PaPI-Opus 8 | COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL | Horas: 11:00

Periferias, em Festival, a partir de hoje, é a sessão da Primavera