Festival Rolling Loud faz estreia europeia em Portimão

Wiz Khalifa é um dos cabeças de cartaz do festival

Entre 8 e 10 de julho a Praia da Rocha, em Portimão, vai ser palco do festival norte-americano Rolling Loud que pela primeira vez se realiza na Europa. Os cabeças de cartaz da primeira edição são os rappers A$AP Rocky, Future e Wiz Khalifa, anunciou esta quarta-feira a organização.

Com dezenas de nomes no cartaz revelado nas redes sociais e a promessa de "convidados surpresa", o festival que se realiza desde 2015 na Florida vai levar a Portimão Chief Keef, Gucci Mane, Lil Uzi Vert, Tyga e Young Thug, entre muitos outros.

Os cofundadores do evento, Tariq Cherif e Matt Zingler, disseram, citados pelo NME, que "depois de cinco anos a construir um público nos Estados Unidos, tijolo a tijolo, é hora de levar a festa até aos nossos amigos na Europa".

"A localização na praia em Portugal é o local perfeito para começar a nossa invasão europeia", acrescentam.

O 'rapper' A$AP Rocky esteve em Portugal no Primavera Sound do Porto, em 2018, enquanto Future já passou pelo palco do SBSR, em 2017. Wiz Khalifa esteve no festival Sudoeste em 2016.

Sem informação disponível sobre preços, a pré-venda de bilhetes começa na quinta-feira, estando a entrada limitada a maiores de 18 anos. A venda ao público inicia-se na manhã de sexta-feira.