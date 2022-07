Festival SBSR termina este sábado com Foals, Capitão Fausto e Martim Sousa Tavares

O início da última atuação marcado para as 05h00 © José Sena Goulão/EPA

Por Lusa 16 Julho, 2022 • 14:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os Capitão Fausto, que vão apresentar um espetáculo com o maestro Martim Sousa Tavares, e os Foals estão entre os destaques do último dia do festival Super Bock Super Rock, a decorrer no Parque das Nações, em Lisboa.

Este sábado, as portas do recinto, que abrange a Altice Arena e área circundante, abrem às 15h00. Os concertos começam às 16h40 e estendem-se até à madrugada de domingo, estando o início da última atuação marcado para as 05h00.

Os concertos dividem-se por três palcos: dois dentro da Altice Arena e um no exterior. No palco principal, atuam Local Natives, Mayra Andrade, Capitão Fausto, num "Ato Único", com Martim Sousa Tavares, seguindo-se Foals e Jamie XX.

Para os outros dois palcos estão marcadas as atuações de GANSO, Lhast, Declan Mackenna, Son Lux, Woodkid, Foals (em DJ set), Tourist, Claptone, Metamito, Golden Slumbers, Lura e Filipe Karlsson.

Na 26.ª edição, o festival deveria ter regressado à Herdade do Cabeço da Flauta, uma zona arborizada, entre a lagoa de Albufeira e a praia do Meco, no concelho de Sesimbra, após dois anos de pausa forçada pela pandemia da covid-19.

Na terça-feira, porém, a dois dias do início, a organização anunciou que o festival seria transferido para Lisboa, tendo em conta a declaração de estado de contingência vigente no país pelo elevado risco de incêndio e a consequente proibição de realização de quaisquer atividades em zona florestal.

A organização explicou que os bilhetes adquiridos para o festival são válidos para a edição transferida para Lisboa e que qualquer possibilidade de devolução terá de ser ainda avaliada com a Inspeção-Geral das Atividades Culturais.