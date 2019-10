Festival Semibreve: um oásis inesquecível

Por Cláudio Pinto 29 Outubro, 2019 • 14:35 Partilhar este artigo Facebook

Organizado pela cooperativa cultural AUAUFEIOMAU e com direção artística de Luís Fernandes, decorreu no passado fim de semana, a nona edição do internacionalmente aclamado festival Semibreve. De sexta-feira a domingo, concertos, instalações, conversas e um workshop ocuparam vários espaços nobres da capital minhota, compondo um programa eloquente, audaz e inclusivo, manifestamente atento ao que de melhor se faz (e se fez) nos universos da música eletrónica e das artes visuais à escala global. O público, sensível e informado, respondeu esgotando a lotação da quase totalidade das sessões, confirmando a pertinência das propostas assim como a inequívoca relevância do evento no panorama nacional.

A edição deste ano iniciou-se no Laboratório de Inovação de Braga com a conversa entre o músico britânico Robin Rimbaud (Scanner) e o realizador português Miguel C. Tavares, moderada pelo crítico musical e radialista Rui Miguel Abreu. Seguiram-se os dois concertos previstos para a sumptuosa Sala Principal do Theatro Circo, o do pioneiro norte-americano Morton Subotnick (em paralelo com a performance visual do alemão Lillevan) e o do multinstrumentista italiano Alessandro Cortini, tendo a música e compositora turca Ipek Gorgun atuado no mais intimista Pequeno Auditório. Como habitualmente, os formatos mais clubísticos estavam destinados à black box do polivalente gnration, local onde decorreram as prestações da produtora Nik Void e da DJ norte-americana Avalon Emerson. Nas salas vizinhas, as quatro instalações que faziam parte do programa davam a conhecer o trabalho oriundo de instituições de referência, nomeadamente a Universidade do Porto, o Instituto Politécnico de Leiria, a Universidade Católica Portuguesa e a Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Politécnico do Porto. Em destaque, a escultura cinética "Offset XYZ" do artista media alemão Andreas Lutz - o vencedor do Prémio Edigma Semibreve 2019 - encontrava-se em exposição no Theatro Circo.

O workshop da artista visual escocesa Florence To decorreu durante a manhã do segundo dia na Casa Rolão, seguindo-se uma conversa entre a incontornável compositora norte-americana Suzanne Ciani e Rui Miguel Abreu no Museu Nogueira da Silva. Sucedeu-se o concerto da dupla norueguesa Deaf Center na magnânima Capela Imaculada do Seminário Menor. A estreia mundial da colaboração entre o músico australiano Oren Ambarchi e o músico norte-americano Robert Aiki Aubrey Lowe decorreu já na Sala Principal do Theatro Circo, assim como o concerto do escocês Drew McDowall, exemplarmente acompanhado pelos visuais de Florence To. Por sua vez, Clothilde, o interessante projeto da portuguesa Sofia Mestre, ocupou o palco do Pequeno Auditório do Theatro Circo. No gnration, o live-set do emergente produtor britânico Rian Treanor e a fabulosa prestação do DJ escocês Steve Goodman (Kode9), encerraram a programação do dia.

O último dia de Semibreve iniciou-se com o enigmático concerto da francesa Félicia Atkinson no peculiaríssimo Salão Medieval da Reitoria da Universidade do Minho. A restante programação cumpriu-se na Sala Principal do Theatro Circo. Novamente uma estreia mundial, a colaboração entre Scanner e Miguel C. Tavares, uma encomenda do Semibreve, fruto da residência do músico no festival e da pesquisa de material sonoro criado com os equipamentos modulares da marca portuguesa ADDAC System. O gran finale caberia à encantadora Suzanne Ciani - a Diva do Díodo - com um mesmerizante concerto quadrifônico em que as potencialidades do Buchla 200e enquanto instrumento performativo foram modelarmente demonstradas. A torrente de aplausos que se sentiram na sala não deixou dúvidas quanto ao grau de satisfação do público. Certamente uma grande parte do mesmo desejará regressar para o ano, numa edição que se antecipa em tudo apoteótica, não fosse tratar-se da celebração da primeira década do festival.