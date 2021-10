Festival Solos Ibéricos, em Lisboa

© créditos reservados

O Teatro Ibérico quer fazer jus ao nome e alargar a ideia a toda a Península Ibérica, com este Festival que junta teatro, dança e circo. Rita Costa é a cara do Festival, a ideia é ir a Espanha e juntar tudo e todos com Portugal e dar palco a novos espetáculos.

Festival Solos Ibéricos que quer também dar o palco do Teatro Ibérico a novos artistas nas áreas do festival, teatro, dança e circo.

cinco produções para esta primeira edição do Festival Solos Ibéricos, muitas adaptadas ao espaço do teatro Ibérico, com dimensões muito próprias.

Espetáculos em cada um dos fins de semana a partir deste ultimo de outubro e todo o novembro, com produções para todos e há mesmo um dos espetáculos para infanto juvenil.

Primeira edição do Festival Solos Ibéricos, no Teatro Ibérico em Lisboa de 30 de outubro, sábado, a 28 de Novembro.