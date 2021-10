Festival Sound of Sounds de Hans Otte

© créditos reservados

Começa com uma exposição precisamente com o nome Hans Otta: Sound Of Sounds, compositor contemporâneo, morreu em 2007, e nasceu no inicio do século passado em 1926. a pianista Joana Gama, é a co-curadora de todo o festival, ouvir, ver, sentir a música de Hans Otte.. Um homem que foi da rádio, director muitos anos da rádio de Bremen, organizou muitos festivais dedicados não só a música contemporânea, mas também música antiga.

Agora um Festival que para além do compositor, traz também os amigos, Hans Hotte e John Cage foram grandes amigos e a musica dos dois também vai estar junta neste festival Sound of Sounds.

Para além da exposição que vai percorrer as cidades do festival Lisboa, Évora, Guimarães e Viseu

com ligações às universidades, das cidades onde vai estar, com vários debates agendados e lá para abril, já em Viseu o festival encerra com teatro musical em estreia absoluta, que vai juntar a musica de Eric Satie, Hans Otte e John Cage, num encontro impossível.

Sound of Sounds, relembrar, ouvir, ver mais de perto, sentir a música de Hans Otte, compositor de um tempo, deste nosso tempo, ainda a ressoar no piano de Joana Gama.

O festival Hans Otte : Sound of Sounds, começa sábado em Lisboa na galeria Brotéria e fica em Lisboa até ao final de novembro, e depois segue para Évora em Dezembro, Guimarães em Janeiro e Viseu em Março.