"Nenhuma exceção." Festival Super Bock Super Rock muda-se para a Altice Arena

A equipa da promotora Música no Coração vai já começar a montar tudo na Altice Arena

O elevado risco de incêndio em que o país se encontra obrigou o festival Super Bock Super Rock, que arranca esta quinta-feira, a mudar-se de Sesimbra para a Altice Arena.

"Vamos avançar, vamos ter Super Bock Super Rock, mas noutro local. Vamos voltar à Altice Arena, onde fizemos algumas edições. Estivemos a tentar com as medidas de mitigação do risco, tivemos um trabalho notável da Câmara Municipal de Sesimbra, mas como está numa área florestal não querem abrir nenhuma exceção, nem para o estacionamento. Portanto fomos obrigados a deslocar o festival para a Altice Arena, em Lisboa", explicou Luís Montez aos jornalistas.

Quem ia acampar para o festival já não o poderá fazer.

"Tínhamos o campismo todo pronto, podem ir verificar, se quiserem. Com bocas de incêndio, chuveiros, água. Até íamos dar água gratuitamente às pessoas que estavam na fila para entrar no festival, mas a lei é cega e o trabalho de três anos vai todo para o lixo. É um prejuízo enorme para a minha empresa, mas vamos em frente", garantiu o diretor da promotora Música no Coração.

Ainda assim, Montez garante que a sua equipa vai já começar a montar tudo na Altice Arena para que se mantenham as mesmas datas, o mesmo cartaz e poder proporcionar uma boa experiência ao público.

"Já fiz festivais com muito mais calor do que este, mas é o que é e tenho de respeitar a lei. Dei instruções para que os camiões comecem a desmontar e à Altice Arena para os receber. Vamos trabalhar de dia e de noite para que, na quinta-feira, os concertos voltem. Tenho o público do meu lado e tenho a certeza de que preferem ver o Asap Rock, os Foals e o C. Tangana do que não os ver. Já não chegava o filme de terror que é o aeroporto. Pedi aos artistas para virem dois dias antes para não existirem stresses", acrescentou.