Festival Super Bock Super Rock regressa esta quinta-feira ao Meco

O SBSR está de regresso ao Meco

O festival Super Bock Super Rock (SBSR) está, a partir desta quinta-feira, de regresso ao Meco, para três dias de música rock, punk, hip-hop e soul. Steve Lacy, The 1975 e The Offspring são cabeça de cartaz este ano.

Do internacional ao português e divididos por quatro palcos, nesta 27.ª edição são esperados artistas como Father John Misty, Franz Ferdinand e Rósin Murphy e The Legendary Tigerman, esta quinta-feira.

Miguel Fernandes dá-lhe a conhecer a 27.º edição do SBSR. 00:00 00:00

Já no segundo dia, Wu-Tang Clan, Caroline Polachek, Charlotte de Witte e Sam the Kid com orquestra e Orelha Negra são alguns dos artistas em destaque. No dia 15 de julho, sábado, sobem ao palco nomes como Kaytranada, Parov Stelar, L'Impératrice e Chico da Tina.

A última vez que o SBSR se realizou na Herdade do Cabeço da Flauta, entre a lagoa de Albufeira e a praia do Meco, foi em 2019. Em 2020 e 2021, a pandemia da Covid-19 ditou o seu adiamento e, no ano passado, a promotora Música no Coração, a dois dias do início, teve de transferir o festival para Lisboa por causa da declaração de estado de contingência no país, no verão, face ao risco elevado de incêndio.

No recinto as novidades são poucas, mas destacam-se as zonas de estacionamento e de campismo, transferidas para uma área não florestal, com menos vegetação e mais espaço, e a tenda dedicada às sonoridades eletrónicas, que agora deixa livre uma área que acolhe agora o palco dedicado à música nacional.

Relativamente aos transportes, a organização aconselha aos festivaleiros a deslocarem-se de comboio até Coina e depois um autocarro até à porta do festival. Para o regresso, está garantido um comboio extra às 03h30 da estação de Coina para Lisboa.

No entanto, quem quiser também poderá ir de TVDE, com paragem igualmente junto ao recinto.

Com capacidade para 20 mil pessoas, ainda há bilhetes disponíveis para o festival no Meco.