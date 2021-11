Festival Verão Azul, no Algarve

© créditos reservados

Começou a semana passada mas ainda vai até 20 de novembro, o Verão azul, tem teatro, cinema e fotografia e música, na ideia de experimentar, aqui no país, mas também o que se faz lá fora.

Esat edição tem por base as preocupações destes dias, direitos humanos, igualdade e precariedade.

A curadoria é de Catarina Saraiva que não esquece que o festival tem seguido estas preocupações sociais.

Uma das marcas desta edição 10, do Verão Azul é uma exposição de fotografia, feita em desafio à fotografa Pauliana Valente Pimentel, para fotografar as muitas comunidades ciganas, que existem entre Faro e Loulé, a que chamou Faro Oeste.

Mas Catarina Saraiva relembra que este festival é um sítio para experimentar e na longa programação entre as três cidades do Algarve, Lagos, Faro e Loulé há desafios, que foram lançados para várias ideias e para o fecho do verão azul, a 20 de novembro, há também um desafio que vai ser agora apresentado, o colectivo de música catalão ZA! Estreia "Cantos de Trabalho Impossíveis" um concerto-fanfarra ou um espetáculo-percurso. Eduard Pou e Pau Rodríguez, atualizam o repertório tradicional das canções de trabalho algarvias centradas na agricultura e na pesca, que serão apresentadas numa caminhada, do hotel ao centro comercial, terminando no Teatro das Figuras, em Faro. O resultado é uma obra etnomusicológica feita através da experimentação e do humor, com a participação de cantores e improvisadores locais. Também em Faro.

Na programação ainda falta sublinhar o artista multidisciplinar Miguel

Bonneville, o encenador Alex Cassal e a realizadora Luciana Fina são alguns dos nomes no Verão Azul.

10ª edição do Festival Verão Azul, entre Lagos, Faros e Loulé, ainda até 20 de novembro