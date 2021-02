Fevereiro no LU.CA para Todas as Infancias

© créditos reservados

No LU.CA cabem todas as infancias, até incluindo, quando querem, os adultos mais crianças, do mês de janeiro ainda sobrou para estes primeiros dias de fevereiro, Poemas para estes dias, estes dias mas com poemas de poetas conhecidos, Susana Menezes diretora do LUCA relembra que os primeiros dias foram em Janeiro e agora passam para o mês em que estamos, fevereiro. Também para esta primeira semana de fevereiro: Niet Hebben, Carta Rejeitada,um espetáculo de teatro de Crista Alfaiate. A diretora artística do LU.CA, O Teatro Luís de Camões, na Calçada da Ajuda, em Lisboa, Susana Menezes, tem o programa na mão e olha agora mais de perto para este espetáculo Carta Rejeitada, que foi agora revisto para o online. Também há proposta para o carnaval, vai haver uma playlist de um dj de Lisboa, há leituras encenadas, Trocar as Voltas e Escrever às Escuras,. É o LU.CA online, estes são os tempos da adaptação para criar, e criar também é isso, inventar todas as formas, LU.CA, é o teatro Luís de Camões, em Lisboa, para jovens e crianças, agora on line.