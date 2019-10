FILHO? Do Bando e Teatrão

© créditos reservados

Filho, parte do livro de Afonso Cruz "Para Onde Vão os Guarda Chuvas" que por sua vezes é inspirado em Ghandi, com encenação de João Neca. Um dia um homem Indú, aproximou-se de Ghandi com o filho morto nos braços e perguntou: O que é eu faço para acalmar esta dor? E Ghandi respondeu: Deves adotar uma criança muçulmana. Este é o ponto mais alto da tolerância, com os outros com as formas, comas as religiões, com a diferença e João Neca constrói um espetáculo, onde a pergunta, a curiosidade é o que nos distingue, querer saber o que não se conhece. Este é um espetaculo para crianças a partir dos seis anos, mas no fundo é para toda a família, onde se estabelece a única guerra possível a guerra das perguntas. Há uma casa desenhada à mão por um casal de sobreviventes, Fazal, Aminah e Badini, estão numa cidade ocupada pelas dúvidas, entre eles está um filho. O Futuro é uma pergunta.

texto a partir de "Para onde Vão os Guarda-Chuvas" de Afonso Cruz dramaturgia e encenação João Neca, cenografia Filipa Malva e Rui Francisco música Jorge Salgueiro figurinos e adereços Filipa Malva, ilustração Ana Biscaia desenho de luz Jonathan de Azevedo desenho de som Miguel Limaapoio à oralidade Rita Brito grafismo Paul Hardman, fotografia Carlos Gomes, produção Rita Brito e Cátia Oliveira

com João Santos, Margarida Sousa e Raul Atalaia, participação especial Miguel Rosado, música gravada Pedro Almeida, criação Teatro O Bando e Teatrão

FILHO?, é uma co produção do Bando com o Teatrão de Coimbra, estreia hoje, e fica até 10 de novembro e depois no final do mês de Novembro vai estar em Coimbra