Filipe Raposo toca sinfonias urbanas no castelo S. Jorge

Por José Carlos Barreto 23 Junho, 2021 • 08:00

Depois da chuva do fim de semana passado, tudo foi programado para esta semana, começa hoje o ciclo de cineconcertos de Filipe Raposo. Transformar o castelo de S. Jorge numa grande sala de cinema ao ar livre, para estes quatro filmes, são temas originais, sinfonias urbanas.

Tudo começa com a primeira longa-metragem de Leitão de Barros "Lisboa, crónica anedótica" de 1930, um filme que combina influências estéticas e tradições artísticas distintas, como as vanguardas cinematográficas da Europa, neste momento do século passado. E são as sinfonias urbanas que fazem par com o cinema.

O nascer e o por do sol como o princípio e o fim da vida, como se o por do sol a partir do Castelo de São pudesse ser a claquete destes filmes projetados em sinfonias urbanas.

Banda sonora que são agora criadas e agora recriadas ao vivo com o piano de Filipe Raposo, sempre a música, porque sempre fez parte do cinema, mesmo que a técnica não pudesse incluir som. A cidade de Lisboa primeiro, como a cidade primordial.

Sinfonias Urbanas com o piano de Filipe Raposo, no Castelo de S. Jorge, em Lisboa, quatro filmes com novas composições, hoje amanhã, sábado e domingo, depois das 20h30.