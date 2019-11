Por Cátia Carmo 06 Novembro, 2019 • 21:21 Partilhar este artigo Facebook

O realizador português Nuno Dias esteve, durante os últimos três anos, a acompanhar Kalani Lattanzi, o brasileiro que se tornou num dos fenómenos mais enigmáticos no bodysurf por enfrentar as maiores ondas do mundo apenas com o corpo e umas barbatanas, sem prancha e sem apoio de jet skis.

As imagens aéreas e dentro de água, recolhidas entre a Nazaré e o Rio de Janeiro, deram origem ao documentário "Kalani - Gift from Heaven", com estreia marcada para esta sexta-feira, no Festival SAL, no Cinema São Jorge, em Lisboa, às 21h30.

O documentário conta também com a participação de alguns dos protagonistas do fenómeno das ondas grandes a nível mundial. Entre eles estão Garrett McNamara, Andrew Cotton, Hugo Vau e Maya Gabeira.

Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira do Cinema São Jorge ou na Ticketline.