Por José Carlos Barreto 04 Maio, 2021 • 08:00

O FIMFA LX marca vinte e um anos no ano 2021 e apesar de todas as dificuldades, vai ter em 20 dias mais de 10 companhias que se dedicam ao trabalho com marionetas e todas as formas animadas do teatro de marionetas contemporâneo. Luís Vieira o director artístico do Festival, mesmo neste tempo de desconfinamento gradual, garante que o festival é para gente nas salas. Oito salas de Lisboa para receberem o FIMFA Lx, e começa hoje, 4 de maio de 2021, com uma abertura especial, Luís Vieira até carrega na palavra especial. Moby Dick, no teatro Nacional D. Maria II, numa grande produção, com marionetas enormes algumas manipuladas por várias pessoas, e nesta edição também como sempre no FIMFA Lx, a participação portuguesa enche muito da programação.

Nesta edição a companhia organizadora A Tarumba, não vai apresentar nenhum especulo mas está a trabalhar para apresentar um novo espetáculo, Luna Parque, no Festival de Teatro de Marionetas do Porto, por agora é o FIMFA LX,

FIMFA Lx 21, começa hoje em Lisboa, no teatro Nacional D.<Maria< II e dica até 23 de maio em várias salas.