FIMFA LX23, as marionetas e as formas animadas em festival

O FIMFA Lx23, começa hoje e com festa, Luis Vieira, um dos nomes da direção do Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, marca também os trinta anos da Companhia Tarumba, que organiza o Festival e como Luís Vieira quis mesmo começar com uma celebração, onde os DJ"s kitcho-sexy, da Scopitone & Cie, propõem um baile marionetístico , em suporte vinil. Com música de discos de vinil de 45 e 33 rotações, onde se pode dançar ao som dos "clássicos", desde os anos 50 até agora.

Nesta abertura do Festival, há uma noite de pequenas formas, com dois projetos: Blanche Neige, da companhia Scopitone, que apresenta uma versão da Branca de Neve com muito Rock'n'roll; e Boxed, o novo espetáculo a solo do marionetista Ariel Doron, que dá mais um passo no minimalismo e cria uma história, apenas com uma caixa de sapatos.

mas o primeiro dia tem ainda mais e Luis Vieira aproveita para fazer uma revelação, que ainda ninguém sabe, mas há novidades para este primeiro dia, o Capuchinho Vermelho, em tamanho XXL vai estar na abertura do FIMFA, com o Lobo Mau, e o cesto do Capuchinho tem surpresas.

É uma longa programação, com espetáculos de todas as formas, desde uma caixa, até sapatos, ou uma instalação com um saia gigantesca onde e pode espreitar e ver filmes marotos, sublinha Luis Vieira.

Ou dedos que dançam com bailarinos, marionetas de luva, desde os mais consagrados até aos mais jovens, e Luís Viera deixa aqui um dos sublinhados com o inicio de todas as fábulas que vem do Líbano, o Collectif Kahraba e Géologie d"une Fable, um espetáculo para todas as idades, com escultores-pintores-marionetistas, que trabalham a partir da manipulação do barro, e contam o principio de todas as histórias.

Em traço, muito largo esta é a edição do FIMFA que também marca os 30 anos da Tarumba, que desde o primeiro dia traz este festival, que se espalha por Lisboa em vários lugares, e também os 35 anos do Teatro de Marionetas do Porto, e este ano também sai de Lisboa e chega a Tondela.

Ao Novo Ciclo Acert, através da Odisseia Nacional do Teatro Nacional D. Maria II. OiNK é uma porquinha gigante, de 9 metros de comprimento, que cheira, ronca, observa e deixa-se admirar. Uma criação dos Whalley Range All Stars, que fez a estreia nacional no FIMFA Lx5 e agora vai estar em Tondela.

23ª edição do Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, o FIMFA LX 23 de hoje até 4 de junho, em Lisboa e Tondela.