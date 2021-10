FIMP 21 de volta aos palcos

© créditos reservados

O Festival Internacional de Marionetas do Porto, edição de 2021, prossegue, agora com a segunda parte do tema de todo o Festival, Ciências e Política da Matéria Animada, com um sub tema: perpétuos efémeros. Igor Gandra diretor do Festival ressalva que para esta edição o tempo e como tudo passa depressa é a linha a seguir por muitos espetáculos.

Esta edição do Festival Internacional de Marionetas do Porto resulta de tudo o que aconteceu nos últimos: ano e meio dois anos, com a pandemia, mas também um outro olhar, para lançar de certa maneira, uma ideia de futuro, Igor Gandra escolhe os dois, e com uma programação já pensada antes da pandemia.

Hoje é dia de abertura, 15 de outubro, e o primeiro espetáculo, marca toda a edição do Festival.

"Le Pas Grand Chose" explora uma viagem no vazio repleta de interrogações abissais."

Esta é também a oportunidade para conhecer o trabalho de um artista tão absolutamente singular e difícil de catalogar. O contacto com o seu universo é capaz de produzir com a mesma intensidade interrogação e maravilhamento. No FIMP"21, Johann Le Guillerm, apresenta-se pela primeira vez no Porto.

Desde 2001 que Johann Le Guillerm está envolvido em Attraction, um projeto de pesquisa que interroga o equilíbrio, as formas, os pontos de vista, o movimento, e que se materializa em variadas formas: objetos, espetáculos, esculturas, performances".

Este é o primeiro espetáculo, mas há mais, marionetas da forma mais comum, até aos objetos mais virtuais, são as formas animadas em ciência e política.

Festival Internacional de Marionetas do Porto, começa hoje, dia 15 de outubro 2021 e vai até 24 de outubro.