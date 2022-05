"Finalmente" regressaram os festivais de Verão

© Global Imagens (arquivo)

O primeiro a subir ao palco do JN North Festival foi São Pedro, nome artístico de Pedro Pode que trouxe consigo um punhado de músicas novas e a companheira grávida de uma filha "que pode nascer hoje mesmo em palco", disse o músico à TSF minutos antes de tocar.

Não nasceu. Ao contrário do que o vocalista tanto queria, ainda não foi hoje que a Sara veio ao mundo.

Seguiram-se os Paraguaii e os Paus, com o público a aproveitar o dia quente para dançar.

Uma dança que muitos esperavam ansiosamente. Tanto que houve quem se tenha posto em frente aos portões do festival duas horas antes da abertura do recinto.

Sara Monteiro foi a primeira a chegar. Veio de Viseu com uma amiga para ver "principalmente" Ornatos Violeta. A amiga, Joana Isabel, também estava entusiasmada com a perspectiva de ver a banda portuense, no entanto, era pelos Linda Martini "e pelo rock" que mais ansiava.

Felizmente para ela os Linda Martini estavam contentes por voltar a um festival. Claudia Guerreiro, a baixista da banda, contava à TSF que apesar deste tipo de concertos não ser o seu preferido, a verdade é que "hoje estavamos a ensaiar o som e soube-me muito bem estar outra vez a dar um concerto ao ar livre, um sítio grande, arejado e bonito".

Uma felicidade que certamente seriam boas notícias para Filipe Lobo, caso ele soubesse da boa disposição da banda.

Este portuense trazia uma tshirt dos Linda Martini e uma câmara de filmar para gravar os concertos. "É um hobby, tenho mais de seis mil concertos gravados para ver um dia. Ainda não vi nenhum".

Filipe conta que sem festivais e com concertos pontuais, os dois anos que passaram foram duros. Um sofrimento que "finalmente" chegou ao fim e assim que abriram as portas Filipe Lobo seguiu para a frente do palco para, da primeira fila, fazer que tanto gosta.

Fê-lo ao som dos São Pedro, Paraguaii, Paus e também dos Zen. A mítica banda portuense dos anos 90 reuniu-se para dar um raro (e muito energético) concerto.

Esta noite sobem ainda ao palco os Linda Martini e os Ornatos Violeta.