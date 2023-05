FITEI, 46ª edição, Trauma e Bravura.

© Créditos Reservados

O Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, o FITEI, regressa para uma nova ideia, agora que o mundo, sacode umas e vive outras crises, que marcam os criadores e de alguma forma, reflete-se nos palcos e como chegam ao palco, daí Gonçalo Amorim, diretor do FITEI, ter escolhido, Trauma e Bravura, para o tema que marca a programa desta edição 46, do FITEI.

O Festival começa hoje, quarta-feira 10 de maio, com Bochizami, no subpalco do teatro Rivoli, no Porto, uma criação, da artista luso cabo verdeana, Flávia Gusmão em coprodução com o FITEI.

Um Festival onde cada vez mais a expressão ibérica é também um olhar mais de perto às outras palavras, de outros lugares, desse triângulo, que faz o FITEI. Península Ibérica, América Latina e África.

Numa edição que vai ter menos espetáculos, mas mais co produções com o FITEI, dos 14 espetáculos, 7 são coproduções com o festival, mas que se alarga para além do Porto, como já fazia, mas ganhando novos lugares, com 11 salas e muito para fazer para além dos espetáculos.

Primeira semana de espectaculos do FITEI

#5 BOCHIZAMI

Flávia Gusmão

10.05

11.05

19H30

Rivoli

COSMOS

Cleo Diára, Isabél Zuaa, Nádia Yracema

11.05 - 19H00

12.05 - 21H00

Teatro Carlos Alberto

IBÉRIA SECTOR 5

Carlota Castro / Visões Úteis

11.05

12.05

21H30

Teatro Municipal de Matosinhos Constantino Nery

Teatro Bombón Gesell

Teatro Bombón

12.05

13.05

15h00

mala voadora

Piloto Plataforma Uma

12.05 - 19H30

13.05 - 17H00

Campo Alegre

Hamlet

Chela De Ferrari / Teatro La Plaza

12.05 - 21H00

13.05 - 19H00

Teatro Nacional São João

Que não se fale dos velhos tempos

Grua Crua / ASSéDIO Teatro

13.05

14.05

19H30

Sala de Bolso da ASSéDIO

O Sistema

Cristina Planas Leitão

14.05

15.05

21H00

CACE Cultural

FITEI, O Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica começa hoje, quarta-feira, 10 de maio, no Porto, mas também em Matosinhos, Vila Nova de Gaia e Viana do Castelo e fica até 21 de maio.