FITEI, regressa aos palcos para a 44ª edição

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 03 Maio, 2021 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É a quadragésima quarta edição do mais antigo Festival de Teatro do país, o FITEI, nesta edição volta a estar separado do Festival Dias da Dança, com um programa entre o teatro aberto ao público e o digital. O tema que passa por toda a teia do festival é a sustentabilidade, por todos os olhares, ambiental, política, individual, afetiva, sexual e mental, o diretor artístico do FITEI, Gonçalo Amorim, quer assim refletir este tempo, onde é preciso que o equilíbrio se mantenha.

Olhar a expressão Ibérica como um lugar de debate, sítio de muitas conversas, ponto para discutir o que faz mover o mundo, o teatro está na página principal da programação do FITEI, e Gonçalo Amorim, apesar das muitas alterações chega a um programa com muito para ver a estrear.

Duas sessões matinais, sábado e domingo passados, abriram o Festival em Viana do Castelo, o que acontece pela primeira vez, desde o inicio, mas há 14 espetáculos presenciais e 10 on line, sete são estreias absolutas, espetáculos nunca vistos e 7 estreias são portuguesas.

Gonçalo Amorim afirma que o FITEI com 44 anos mantém esse lugar de ponto de encontro para a experiencia, mas também para os velhos públicos desde a primeira edição.

Duas semanas de teatro, já com os teatros abertos, apesar das muitas restrições, sanitárias, mas a quadragésima edição do FITEI que esteve em risco, está agora em palco.

44ª edição do FITEI, Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, começou no dia 1 de maio, sábado e vai até 16 de maio.