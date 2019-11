Foo Fighters são primeira confirmação para o Rock in Rio Lisboa

Dave Grohl, vocalista dos Foo Fighters © Pilar Olivares/Reuters

A banda de Dave Grohl é a primeira confirmação do cartaz do festival, cuja nona edição está marcada para os dias 20, 21, 27 e 28 de junho, em Lisboa. O regresso a Portugal acontecerá numa altura em que a banda estará a celebrar 25 anos de carreira, contando a partir de finais de 1994, quando Dave Grohl, então baterista dos Nirvana, gravou uma série de temas que viriam a fazer parte, um ano depois, do primeiro álbum dos Foo Fighters.

Em setembro passado, Dave Grohl revelou que a banda iria trabalhar num novo álbum, sucessor de "Concrete & Gold", de 2017, possivelmente para editar em 2020. A relação dos Foo Fighters com o público português remonta a 1998, quando atuaram na Expo'98, em Lisboa, e no Coliseu do Porto. Tinham então dois álbuns, "Foo Fighters" (1995) e "The colour and the shape" (1997).

Nestas duas décadas, já passaram também pelos festivais de Paredes de Coura e Alive (Oeiras). Em 2004 atuaram na primeira edição do festival Rock in Rio Lisboa. Para a edição de 2020, o festival promete dois fins de semana com 12 horas de entretenimento diário em 14 espaços, incluindo concertos, dança, jogos, uma roda gigante e uma montanha-russa.