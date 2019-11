Fotografia Emergente em Parallel

© Fábio Cunha

Dezasseis fotógrafos, com sete curadores, para sete exposições, que se juntam para criarem este acontecimento de fotografia, traduzida em exposições. Nuno Ricou apresenta este momento da fotografia. É o elo de ligação de várias nacionalidades e também uma espécie de vestíbulo para a entrada naquilo a que se chama o mercado da fotografia e da arte.

Europa mas não só, a Ásia e a América também estão aqui com fotógrafos emergentes. Sete exposições criadas a partir de um encontro que durou uma semana para que todos os artistas e curadores pudessem conversar e descobrir pontos que possam fazer um sentido para todas as exposições. As novas maneiras da fotografia, como ver a fotografia a partir destes olhos europeus e do resto do mundo.

Parallel Review Lisboa, começa amanhã, no bairro de Alvalade, em Lisboa na Rua do Centro Cultural, e fica até 14 de dezembro.