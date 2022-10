Fugir de um Harvey, relembrar outros dois e viajar de Nova Iorque ao Alasca

© Créditos Reservados

Harvey é um marido, mas pode ser mais, daí o nome desta peça, onde uma mulher, não para fugir do Harvey. Sai de casa e faz uma viagem, de Nova Iorque até ao Alasca. Susana C.Gaspar foi convidada pelo Chão de Oliva de Sintra, a encenar este espetáculo, onde Harvey parece ser o nome principal mas é esta mulher, que traz todos os temas nesta longa viagem, que começa por ser uma fuga, sem nunca o dizer.

Harvey, o marido, Harvey o furacão e Harvey, o Harvey Weinstein, que gerou o movimento Me Too. Estes três Harvey"s, mas podia ser José, ou António ou Joaquim, porque podia ser aqui em Portugal, mas não há um nome tão fundamental e icónico como este de Harvey.

Nesta viagem, esta mulher segue o caminho como as baleias, e daí viaja neste mundo, nos oceanos, na preservação do planeta, é uma viagem entre a realidade, uma realidade interior, e até contracena com uma máquina, que vai respondendo a muitas questões, a Alexa.

A tecnologia e inteligência artificial, e tudo parecia ter começado com uma fuga de casa, mas esta mulher, vai falar também da independência da mulher, das alterações climáticas e sustentabilidade, migrações e todas as opressões deste mundo sempre em mudança.

Harvey"s, Nunca Mais, da Companhia de Teatro de Sintra, Chão de Oliva, até 16 de outubro.