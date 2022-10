Futurama, em Outubro, no Alentejo

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 04 Outubro, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de Mértola, agora segue-se: Beja, Serpa e Castro Verde. Futurama é um festival que junta muita gente de várias áreas artisticas multi e transdisciplinar, colaborativa, inclusiva e que passa a fronteira para Espanha John Romão é o diretor do Futurama nesta primeira edição e sublinha precisamente essa ideia de variedade, música, artes visuais, artes performativas, cinema e literatura

que se vão espalhar por lugar do património cultural, mas também natural, um festival onde se mostra um trabalho de um ano inteiro.

Como o próprio nome do Festival sugere, Futurama, há novas criações, e também passar a fronteira ali ao lado do baixo Alentejo e ir a Espanha e trazer outras ideias para construírem juntos.

Nas criações a estrear, há por exemplo, novas palavras, para o cante alentejano, como o desafio feito a vários escritores, ou como a literatura pode afinal servir para outras coisas.

oito escritoras e escritores portugueses, com outros oito grupos corais, de cante alentejano, dois de cada município, de Mértola, Beja, Serpa e Castro Verde. Hélia Correia & Grupo Coral Guadiana, José Luís Peixoto & Grupo Coral de São João dos Caldeireiros, Patrícia Portela & Os Moços da Aldeia, Valério Romão & Cantadores do Desassossego, Matilde Campilho & Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa, Gonçalo M. Tavares & Grupo Coral da Academia de Serpa, Djaimilia Pereira de Almeida & As Ceifeiras de Entradas e Tiago Rodrigues & Os Ganhões de Castro Verde. Juntos, apresentam novas palavras e novas composições musicais, em estreia mundial e em frente à Igreja Matriz, quando forem 21h00. Os próximos encontros estão marcados para os dias 8, 15 e 22 de outubro, em Beja, Serpa e Castro Verde.

Depois do primeiro dia em Mértola, a 1.ª edição do Festival Futurama segue para Beja a7 e 8 de outubro, Serpa, 14 e 15 de outubro e Castro Verde 21 e 22 de outubro.

Esta é a primeira edição desta ideia Cantexto, mas também a primeira edição do Festival Futurama, para começar a desenhar futuros mais justos