GABO, Dançar com a Diferença

Por José Carlos Barreto 10 Dezembro, 2020

Gabo, começou por ser Gabriel Garcia Marques, com toda a realidade fantástica que evoca na obra, mas depois, aqui na construção deste espetáculo Gabo, foi transformando-se numa outra coisa, um ser misterioso, um ser mágico que não se explica. Henrique Amoedo, diretor artístico da Companhia Dançando com a Diferença, relembra esse inicio de gabo, a evocar o escritor. Mesmo que se tenham afastado de Gabriel Garcia Marques, ficou o Gabo, que também traz a realidade fantásticas, onde o espetáculo faz a pergunta E se da imperfeição da realidade, tal como a vivemos, criássemos uma ficção? E Henrique Amoedo deixa para cada um de nós espetadores criarem a partir da plasticidade criada por Patrick Murys. E neste tempo de pandemia, muitas vezes a realidade supera a ficção, por mais fantástica que seja. Gabo é também o nome da marioneta que, com os bailarinos, percorre o palco, para questionar os seus próprios limites e o lugar a que pertence.

Encenação e direção de atores Patrick Murys , Assistência e coreografia Romulus Neagu, Interpretação Diogo Peres, João Estrela e José Pereira , Desenho de luz Cristóvão Cunha , Música original Norberto Gonçalves da Cruz , Vocais Lidiane Duailibi , Voz off Ana Vargas , Cenografia Patrick Murys , Criação de marionetas e apoio à cenografia Sandra Neves , Apoio à construção de, marionetas Catarina Falcão , Figurinos Sandra Neves , Coordenação de ilusionismo José Pereira (Zé Mágico) , Textos Cuca Calheiros e Jorge Lopes , Diretor artístico do Dançando com a Diferença Henrique Amoedo , Coordenador geral do Dançando com a Diferença/Viseu Ricardo Meireles, Coprodução Teatro Viriato e Dançando com a Diferença

Gabo, estreou ontem, 9 de Dezembro de 2020, no Teatro Viriato, em Viseu e fica ainda até sábado dia 12 de dezembro.