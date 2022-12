Gabriel Ferrandini, a bateria no Casino

© Cr+editos Reservados

Gabriel Ferrandini é baterista, sim, mas é compositor de tantas músicas, onde junta o jazz, na base, mas depois a música contemporânea, a eletrónica, numa liberdade que pode indicar todos os caminhos, principalmente o improviso e a constante aprendizagem.

O jazz é matriz e origem, aqui no caso de Gabriel Ferrandini, mas há também tantas outras vertentes, nesta montanha de criação.

Casino é o espetáculo, esta noite no Centro Cultural de Belém, com várias ideias musicais, mas também com a dimensão do espetáculo em palco, nessa constante incerteza, mas sempre em busca do novo, de novos trilhos.

Casino, para este jogo da música, entre a bateria, como material de percussão a eletrónica o improviso, o volume do som e a luz em desenho, tudo no mesmo espetáculo.

Gabriel Ferrandini, com Casino, esta noite, quinta feira 22 de dezembro, no pequeno auditório do CCB, em Lisboa às 21h00.