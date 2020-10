Gabriela Albergaria em Antologia

© Renato Cruz Santos

Por José Carlos Barreto 26 Outubro, 2020 • 07:30

A primeira exposição antológica de Gabriela Albergaria, o que já por si, vale a pena seguir de perto, tem os vários momentos dos caminho da artista e mostra a atividade nos últimos 16 anos, Juntando trabalhos produzidos na Alemanha, na Colômbia, no Brasil, no Reino Unido e na Bélgica e é neste caso a última curadoria de Delfim Sardo, na Culturgest, agora que já está de armas e bagagens no CCB. A Natureza tem sido matéria-prima para a obra de Gabriela Albergaria e nesta exposição, daí o nome, até uma árvore em instalação está reproduzida, reinstalada, uma árvore já velha, que foi descoberta em Sintra, uma velha acácia, agora obra de arte de Gabriela Albergaria. A ligação à Natureza de Gabriela Albergaria, é muito profunda com um longo trabalho sobre o planeta e em vários locais do mundo agora também aqui presentes nesta antologia de vida. A Natureza detesta linhas retas nem é uma citação de Gabriela Albergaria é de um estudioso da paisagem, mas foi escolhida porque a natureza é a natureza do trabalho de Gabriela Albergaria

A Natureza Detesta Linhas Retas, primeira exposição de Gabriela Albergaria, na Culturgest, em Lisboa, para ser visitada até fevereiro do próximo ano.