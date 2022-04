Gigantes invisiveis, ao ar Livr (o)

© Créditos Reservados

Os livros são a base de tudo, e também destes gigantes invisíveis, onde podemos abrir janelas para o mundo e para muitas aventuras. Já que estamos no 25 de abril é boa altura para fazer uma revolução com as letras. Pedro Saraiva, o diretor artístico do Festival Gigantes Invisíveis, quer acreditar que é preciso não esquecer a revolução.

Um Festival que junta a palavra de um livro com espetáculos de teatro, de música, de dança, e performances para descobrir um livro, e dentro de um livro pode estar um mundo inteiro, é para as crianças sim! Mas é também para todos, os pais e os mais velhos.

Um Festival feito ao ar livre ou como diz o Gigante Invisível é ao ar livr (o), no Parque do Buçaquinho, que já foi de lixo agora é de nova vida. Uma antiga ETAR, agora renovada para todos.

Começa esta segunda feira, 25 de abril, mas ao longo da semana há várias oficinas até ao próximo fim de semana, até 30 de abril

O público tem uma programação nos dias 25 e 30 abril, com o espetáculo de abertura "Hippos" da companhia espanhola Zum Zum Teatre, Árvore" de Alberto Castelo, duas oficinas por dia, e o espectáculo "Una Manzanita Uno Manzano" da companhia De Paper (Espanha), e ainda conversas com os autores e ilustradores, Isabel Peixeiro, Carlo Giovani, Maria João Viegas, Cátia Vidinhas, Raquel Almeida. A editora convidada deste ano é a "The Poets And Dragons Society". Para ver ainda uma instalação cenográfica e musical da Árvore, e exposições de ilustração.

7ªedição do Festival Gigantes Invisíveis, no Parque do Buçaquinho em Esmoriz, até 30 de abril.