Por Ricardo Alexandre 04 Setembro, 2020 • 06:28

"Gimme Shelter" (1970), que celebra agora cinquenta anos, é não apenas um objeto imprescindível para compreender o que foi o "cinema direto", como também um dos melhores documentários musicais da história do cinema. O filme do trio de realizadores acompanha as últimas semanas da tournée americana dos Rolling Stones, em 1969, "com especial foco nos trágicos acontecimentos que levaram à morte de um fã às mãos dos Hells Angels que faziam a segurança no Altamont Free Concert, o último da digressão".

Na apresentação do filme no site do Indie Lisboa, Carlos Ramos recorda que 1969 foi marcante na história mundial: "Pela primeira vez um ser humano pisou a lua, aconteceu o festival de Woodstock e foi o ano em que se considera que nasceu a internet. O dia 6 de dezembro do mesmo ano fica marcado por um outro acontecimento, o festival de Altamont no final da digressão americana dos The Rolling Stones, que reuniu cerca de 300 mil pessoas. Diz-se que aqui morreu o sonho dos anos 60. Neste festival tocaram também Santana, Jefferson Airplane, The Flying Burrito Brothers e os Crosby, Stills, Nash & Young. Este era o Woodstock do oeste".

Os Stones tinham contratado os Hells Angels para fazer a segurança do festival. Mas "as coisas precipitaram-se e a violência tomou o lugar da paz e do amor, culminando na morte por esfaqueamento de Meredith Hunter, momento captado pelas câmaras do documentário e que depois foram usadas como prova".

"Camp de Thiaroye", de Ousmane Sembène

Outro destaque do festival esta sexta-feira: na Cinemateca Portuguesa, às nove e meia da noite, passa um dos mais emblemáticos filmes da Ousmane Sembène, Camp de Thiaroye (1988), para muitos considerado a sua grande obra-prima e "o grito mais intenso de condenação das injustiças do colonialismo. No rescaldo da 2ª Guerra Mundial, os soldados senegaleses regressam da Europa e, antes do retorno a casa, são colocados no acampamento militar de Thiaroye. Perante as más condições de acomodação e a redução de pagamento, os soldados revoltam-se e são massacrados às mãos do exército francês".

Este filme foi vencedor do prémio especial do Júri no prestigiado festival de cinema de Veneza.