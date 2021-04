"Give Peace A Chance", um vídeo inédito de John Lennon e Yoko Ono

Demo inédita foi gravada a 25 de maio de 1969, antes do lançamento oficial da canção que durante décadas foi cantada em todas as manifestações pela paz.

Por Carolina Rico 14 Abr, 2021 • 08:23

Demo inédita foi gravada a 25 de maio de 1969, antes do lançamento oficial da canção que durante décadas foi cantada em todas as manifestações pela paz.

Na cama de um quarto do Hotel Sheraton Oceanus, nas Bahamas, John Lennon e Yoko Ono ensaiam uma versão da canção "Give Peace a Chance". O famoso hino pacifista seria gravado seis dias depois, a 31 de maio 1969, durante o mítico protesto pacífico "Bed-in for Peace", no Queen Elizabeth Hotel em Montreal, e a demo gravada pelo operador de câmara Nic Knowland e pelo produtor de som Mike Lax ficou esquecida, até agora. O vídeo inédito foi divulgado esta quarta-feira.