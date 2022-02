Giz vende a memória, memória, começa a história

© créditos reservados

No ano do centenário do nascimento de Agustina Bessa-Luís, O Teatro do Noroeste-Centro Dramático de Viana, parte do livro, A Memória de Giz, para refazer em Memória, Memória, começou a História. Graeme Pulleyn encena este espetáculo, onde a memória é a personagem principal, a memória de giz o rapaz rebelde.

A reflexão passa por esse ponto de partida, que é a memória, são colocadas as questões na primeira pessoa: alguma vez paraste para pensar?...O que é uma memória? De onde vêm as memórias?

Para que servem as memórias?

o que somos, parte das memórias que temos e este rapaz o Giz vende as memórias a um velho que queria ter de novo a memória que tinha perdido. Como vender a alma, O Giz deixou de saber quem era pois perdeu tudo o que se lembrava.

Há certas coisas que não podem ser esquecidas, e o rapaz Giz não tinha ainda percebido, por exemplo não podemos esquecer a casa da nossa mãe, não podemos esquecer o sitio de onde viemos, quem somos

co criação do encenador Graeme Pulleyn e dos intérpretes Alexandre Calçada, Alexandre Martins, Ana Perfeito, Chico Pires e Tiago Fernandes, com cenografia e figurinos de Cláudia Ribeiro.

Memória, Memória, Começou a história!, no ano do centenário de Agustina Bessa-Luís, estreia amanhã, quarta feira 23 de fevereiro, na Sala Principal do Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, e fica até 19 de março.