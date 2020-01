Goa, Damão e Diu, Foram Tomadas

© Margarida Dias

1961, depois de meses de intransigência de Salazar em devolver Goa, Damão e Diu à União Indiana, as tropas invadiram o território e unificaram o país e começou a queda do império português, e é este momento, horas antes, horas depois, onde se passa esta história, na casa de uma família bramam, católicos, indianos e portugueses, o fim de tudo, mais do que o fim da vida, os ódios, os amores, de tudo o que ficou para trás. Os medos, a casa de uma família da mais alta casta indiana em Goa, católica, cai aos pés de uma invasão militar, que só veio repor a união indiana, o resto foi o principio do fim, que ainda resistiu, muitos anos, na guerra colonial.

TEXTO Orlando da Costa DRAMATURGIA E ENCENAÇÃO Fernanda Lapa ESPAÇO CÉNICO E FIGURINOS António Lagarto ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO E MOVIMENTO Marta Lapa DESENHO DE LUZ Paulo Santos FOTOGRAFIA Margarida Dias PIANO Nuno Vieira de Almeida - "Poemas em prosa" - Fernando Lopes-Graça GRAVAÇÃO PIANO José Fortes INTERPRETAÇÃO João Grosso (ator gentilmente cedido pelo TNDM II), Margarida Marinho, Carolina Amaral, Pedro Russo, Elsa Galvão e Rita Paixão CORO Afonso Abreu, Carlota Crespo, Joana Silva, Juliana Campos, Martina Costa, Nelson Reis, Pedro Monteiro, Tiago Becker e Vítor de Almeida CORO INFANTIL Carolina Amaral e Mónica Lapa Leão MESTRA DE GUARDA-ROUPA Aldina Jesus DIREÇÃO DE PRODUÇÃO Ruy Malheiro APOIOS Câmara Municipal de Lisboa, Teatro Nacional D. Maria II, Fundação Oriente AGRADECIMENTOS António e Ricardo Costa, Virgínia Brás Gomes, Casa de Goa, Sebastião Lapa Leão COPRODUÇÃO Escola de Mulheres e São Luiz Teatro Municipal

Sem Flores nem Coroas, e Orlando da Costa, com encenação de Fernanda Lapa, estreia hoje às 21h00 e fica quarta, sexta e sábado às 21h00, quinta às 20h00 e ao domingo às 17h30, até 19 de junho.