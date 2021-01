Governo decreta um dia de luto nacional em homenagem a Carlos do Carmo

© João Girão/Global Imagens

Por Lusa 01 Janeiro, 2021 • 12:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo decretou esta sexta-feira um dia de luto nacional para segunda-feira, pela morte do fadista Carlos do Carmo, aos 81 anos.

"É com extrema consternação e profundo pesar que o Governo tomou conhecimento do falecimento de Carlos do Carmo e decidiu decretar um Dia de Luto Nacional a concretizar-se na próxima segunda-feira, 4 de janeiro de 2021", refere uma nota do gabinete do primeiro-ministro.

O Governo propôs ainda ao Presidente da República a atribuição da Ordem da Liberdade, a título póstumo, "pelo determinante papel que Carlos do Carmo teve na renovação do fado, atribuição que, de resto, já estava prevista".