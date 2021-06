Governo defende recuperação do setor cultural através da transição digital

Ana Paula Zacarias © Tiago Petinga/Lusa

A secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, apelou esta quinta-feira para o reforço da "resiliência e recuperação" do setor cultural, pós-pandemia, através das potencialidades da transição digital defendendo que "não há Europa sem cultura".

Salientando a importância das "expressões artísticas e criativas" para a definição da "identidade europeia", Ana Paula Zacarias chamou a atenção para a recuperação do setor cultural após a pandemia.

A secretária de Estado dos Assuntos Europeus participava no lançamento do Programa Europa Criativa, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, um programa que prevê um apoio exclusivo aos setores cultural e criativo, com um financiamento de 2,5 mil milhões de euros para o período 2021-2027, o que representa um aumento de 50% face ao programa anterior.

Assente no lema "push boundaries" [ultrapassar os limites], este programa "consagra o imperativo de reforçar a resiliência e a recuperação dos setores culturais e criativos num cenário de pós-pandemia, tirando partido também da transição digital e contribuindo para a transição climática", explicou Ana Paula Zacarias.

Este lema reflete, aliás, "o poder das artes e da ambição pretendida para este período de 2021 a 2027" no âmbito do setor cultural, salientou, com uma aposta "em mais inovação, maior mobilidade dos profissionais das artes e da cultura e maior inclusão".

"Este é um momento muito importante para recordarmos a importância da integração da cultura nas políticas e no processo de decisão europeu, não só como forma de a valorizar, mas também como forma de aproximar os cidadãos ao projeto europeu e celebrar a nossa diversidade", defendeu a governante.

Ana Paula Zacarias sublinhou, por isso, a importância do "papel essencial" da cultura para a promoção da coesão social, uma vez que serve de instrumento de "combate às desigualdades, de promoção do bem-estar, do aumento da inclusão social e da equidade".

A conferência de lançamento do novo Programa Europa Criativa é uma iniciativa promovida pela presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, em colaboração com a Comissão Europeia, que decorre até sexta-feira, 18 de junho, a partir do Mosteiro dos Jerónimos e do Centro Cultural de Belém em Lisboa.

O evento tem como objetivo apresentar as principais novidades do Programa Europa Criativa e explorar as suas sinergias com outros instrumentos de financiamento europeus.