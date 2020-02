Governo indica Maria João Martins Soares para subdiretora-geral das Artes

Ministério da Cultura © Pedro Velez/Arquivo Global Imagens

O Ministério da Cultura escolheu Maria João de Brito Gonçalves Martins Soares para subdiretora-geral das Artes, segundo despacho publicado esta quarta-feira em Diário da República, substituindo Ana Senha, que se demitiu em janeiro.

Licenciada em Direito pela Universidade de Lisboa e mestre em Gestão e Estudos Culturais pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, foi gestora do gabinete de Lisboa da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) entre 2009 e 2016, estando ligada, nos últimos anos, a projetos no Centro de Arte Contemporânea Carpe Diem, na bienal BoCA e na Galeria Graça Brandão.

A nomeação de Maria João de Brito Gonçalves Martins Soares é feita em regime de substituição. A nova subdiretora-geral das Artes assumiu funções no passado dia 1 deste mês, data do seu aniversário.

No começo de janeiro, a subdiretora-geral das Artes, Ana Senha, demitiu-se do cargo que ocupava desde junho de 2016.

Na altura, a notícia da demissão de Ana Senha foi avançada pelo jornal Público, que referia que a decisão se prendia com "motivos pessoais".

Ana Senha assumiu o cargo de subdiretora-geral da Direção-Geral das Artes (DGArtes), para o qual foi nomeada pelo Ministério da Cultura em regime de substituição, em 01 de junho de 2016.

A DGArtes é dirigida desde fevereiro do ano passado pelo poeta, ator, encenador, 'performer' na área da poesia sonora e programador cultural Américo Rodrigues.