Governo português vai fazer lista de património com origem nas ex-colónias

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva

O Governo vai fazer uma lista de património com origem nas ex-colónias, anunciou o ministro da Cultura, que quer que este trabalho seja tratado "de forma discreta e longe da praça pública".

Numa entrevista publicada hoje no jornal Expresso, Pedro Adão e Silva promete que a lista será realizada por académicos e diretores de museus, num trabalho de "inventariação mais fina".

Contudo, o governante avisa: "A forma eficaz para tratar este tema é com reflexão, discrição e alguma reserva. A pior forma de tratar este tema é criar um debate público polarizado, não contem comigo para isso."

Segundo o Expresso, trata-se de "obras de arte, bens culturais, objetos de culto e até restos mortais ou ossadas retiradas das suas comunidades originais e levadas para países como Portugal, França, Alemanha, Bélgica, Espanha, Inglaterra ou Holanda".

No Twitter, Pedro Adão e Silva reagiu à manchete do jornal Expresso: "Há uma conhecida má prática jornalística. construir manchetes a partir de perguntas. Quando a resposta vai ao arrepio da pergunta, que foi o que o Expresso fez, o exercício torna-se ainda mais inacreditável. Há mesmo quem esteja interessado na polarização do debate público e em arrastar todos para este território. Não contem comigo para essa guerra."

pic.twitter.com/elci9lLOlO - pedro adão e silva (@padaoesilva) November 24, 2022

O tema da devolução das obras às ex-colónias ganhou visibilidade desde que, em 2018, o Presidente francês, Emmanuel Macron, encomendou um relatório sobre a devolução de obras aos países africanos.

O Expresso lembra ainda que, há cerca de um ano e meio, a comissão nacional do Conselho Internacional de Museus (ICOM-Portugal) lançou um inquérito para conhecer o património existente nos museus portugueses e que é proveniente de territórios não europeus, classificando-o como o primeiro passo de uma iniciativa para "promover a identificação e o debate" sobre aquelas peças, muitas das quais provenientes das antigas colónias portuguesas.

Na entrevista hoje publicada, Pedro Adão e Silva defende ainda que o aumento do esforço financeiro do Estado com a cultura deveria ser acompanhado por uma maior presença dos privados.

"Acho péssimo que haja dependência do Estado, porque diminui a margem de liberdade artística. O gosto e as escolhas de quem transitoriamente ocupa o cargo de ministro da Cultura não devem contaminar a produção artística, e para garantirmos isso temos de fazer com que as instituições não sejam um prolongamento do Estado", afirma.

A propósito da polémica ida do Presidente da República e do primeiro-ministro ao Qatar, Pedro Adão e Silva diz que não iria e que, quando era comentador desportivo, teve a oportunidade de se manifestar sobre o Mundial: "Tenho um ceticismo profundo e estrutural contra as instâncias que dirigem o futebol mundial".

Questionado sobre se leu o livro do ex-governador do Banco de Portugal, o ministro diz que não lhe ocorreria ler, e acrescenta: "Não me esqueço de que a sua preocupação com a defesa do interesse público era tal que tudo o que alega que se passou não o mobilizou a fazer nada na altura, mas apenas a dar conta disso agora para vender um livro pelo Natal".