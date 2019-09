Grande exposição dos filmes de Harry Potter em Portugal pela primeira vez

Por Cátia Carmo 25 Setembro, 2019 • 15:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal vai receber pela primeira vez a "Harry Potter: The Exhibition", a grande exposição temática da mais famosa escola de magia do mundo, onde será possível ver os verdadeiros trajes e adereços utilizados pelos atores nos filmes da saga. Mas não só.

Pub Pub

Nesta mostra de 1.500 metros quadrados, produzida pela GES Events em parceria com a Warner Bros. Consumer Products, os fãs de Harry Potter vão poder desfrutar dos ambientes recriados nos cenários das filmagens de Hogwarts. Entre eles o Great Hall, a cabana de Hagrid e a sala comum de Gryffindor.

Pub Pub

Na área de Quidditch vai ser permitido lançar uma Quaffle, puxar a Mandrágora e até cruzar-se com criaturas mágicas como as Buckbeak ou a aranha gigante Acromantula. Pelo caminho vai ter a oportunidade de ver de perto vários objetos icónicos utilizados na saga Harry Potter, como por exemplo a varinha ou os óculos do protagonista e os trajes do baile Yule.

A "Harry Potter: The Exhibition" estreou-se em Chicago há 10 anos. Depois passou por Boston, Toronto, Seattle, Nova Iorque, Sydney, Singapura, Tóquio, Canadá, Suécia, Colónia, Paris, Xangai, Bruxelas, Amesterdão, Madrid, Milão, Berlim e Valência. Ao território luso chega a 16 de novembro, ao Pavilhão de Portugal, em Lisboa, onde fica até 08 de abril.

Os bilhetes vão ser colocados à venda a partir das 10h00 do próximo sábado, dia 28. Para quem quiser ver a exposição durante a semana, de segunda a sexta-feira, os bilhetes vão custar 16 euros (entrada geral). As crianças, até aos 12 anos, pagam 12 euros. Ao fim de semana, o preço dos bilhetes sobe para os 19 euros (entrada geral) e para os 15 euros, no caso das crianças.